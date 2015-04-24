2 обзора на тему Archeage Online (MMORPG)

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Закрыт9 заявок165 просмотров

Необходимо написать 2 обзора на тему Archeage Online (MMORPG) по 1500 зн. (1 - положительный, 2 - отрицательный). Оплата: 120-150 руб/1000зн. Сроки и аванс по договоренности.

10 лет назад
Eugene0329
Евгений 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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