Статьи

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт20 заявок401 просмотр

Нужно написать 3 УНИКАЛЬНЫЕ (копирайт!) статьи на темы:

- {Работа в Орифлейм, не выходя из дома}

- {Как стать успешным консультантом в Орифлейм}

- {МЛМ индустрия}

Текст должен быть без ошибок, составлен грамотным языком для ЛЮДЕЙ. 1 статья = ~2000-3000 знаков. Статьи должны быть логически завершенные и представлять из себя ценность (помогать людям, давать советы, ответы на вопросы…), а не просто сухую не интересную информацию.

Укажите цену за написание этих 3 статей целиком! Высокие цены рассматривать не буду. Также укажите сроки сдачи проекта.

Оплата электронными деньгами. Статьи пишутся для сайта: {http://rabota-ori.ru/}.

Написание статей
10 лет назад
sv8157
53 года
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Рерайт для описаний товаров для интернет магазина.

    Необходимо сделать рерайт описаний для интернет магазина. Исходники описаний есть. Примерный объем количества символов - 78 тыс. Уникальность описаний 98-100% по Адвего. Цена работ - 800 грн. Указывайте в ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Описания и обзоры товаров велосипедной тематики

    Требуется копирайтер для написания текстов на сайт велосипедной тематики: обзоры товаров, описания товаров, продающие тексты. Обязательное требование - человек должен разбираться в теме устройства велосипеда и иметь представление о велотуризме и туризме. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Копирайтинг на строительную тематику

    Основные фразы которые будем использовать в текстах. утепление фасада утепление пенопластом утепление минеральной ватой штукатурки короед штукатурки барашек акриловые краски силиконовые краски силикатные краски ...

    Копирайтинг41 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написать описание для фильмов

    Нужно написать описание для 10 фильмов. Основное требование чтобы текст легко читался и без заумных слов. Примерно 550-600 знаков без пробелов. Если тексты понравятся - продолжу сотрудничество, фильмов много). Указывайте свои цены.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Rewriting in English

    $50

    Здравствуйте! Нужен рерайтинг статей на английском (каждая около 550 слов), с уникальностью от 80%, дедлайн для каждой статьи - через 6 часов, поэтому предпочту раздать по 1 статье на каждого автора. Тематика статей - интернет-маркетинг ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Рерайтинг. Сайт тамады

    Рерайтинг текстов. Направление - организация праздников. Примерно 5000 - 7000 символов в сумме. Указывайте сразу сроки и стоимость за 1000 символов.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад