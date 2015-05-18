Заказ 200 статей для сайтов

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка110 просмотров

Необходимо написать 200 статей для 10 юридических сайтов. Т/з составлено, жду ответа на емейл

10 лет назад
LTVision
Тимур 
42 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

texty_pro
40 лет
12 лет в сервисе
Была
месяц назад
10 лет назад
$400
5 дней
Все хорошо, как всегда! Спасибо.
Спасибо! Буду рада новым заданиям!

Заявки фрилансеров

texty_pro
40 лет
12 лет в сервисе
Была
месяц назад
10 лет назад

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