Нужен копирайтер с опытом написания статей/текстов/книг на темы менеджмент, маркетинг. Для работы будут предоставлены ключевые термины, фразы, слайды, по которым нужно написать серию статей - до 100 страниц.
Рерайтинг. Сайт тамады
Рерайтинг текстов.
Направление - организация праздников.
Примерно 5000 - 7000 символов в сумме.
Указывайте сразу сроки и стоимость за 1000 символов.
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