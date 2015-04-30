Рерайтинг. Сайт тамады

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Завершен12 заявок137 просмотров

Рерайтинг текстов.

Направление - организация праздников.

Примерно 5000 - 7000 символов в сумме.

Указывайте сразу сроки и стоимость за 1000 символов.

10 лет назад
ZNTeam
Максим 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

A-Modigliani
43 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$6
1 день
Отличная цена. Качество на высоте. Оперативно переписаны тексты. Всем советую!
Максим, отличный заказчик. Задание поставил четко. Оплату произвел вовремя. Приятный в общении человек. Всем коллегам рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

A-Modigliani
43 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад

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