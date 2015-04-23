Срочно нужны две статьи про стартапы и/или инвестирование

Ищу талантливого легко пишущего копирайтера, который будет вести блог на сайте для бизнес-ангелов.

Желательно иметь профильный опыт и/или образование. За неимением оных прошу представить портфолио с похожей тематикой, т.к. мне нужен человек "в теме".

Оплата - доллар за тысячу знаков. За понравившуюся интересную статью оплата увеличивается. Контент должен быть уникальный. В перспективе - постоянка.