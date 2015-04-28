Требуются услуги сео-копирайтинга. Необходимо написать тексты для сайта агентства переводов. Сайт на данные момент в разработке. В прикрепленных файлах примерный бриф (сразу прошу прощения у того, чей шаблон я для этого брифа использовала. ...
SEO-копирайт, тематика - недвижимость, аренда
Доброе утро!
Ищу толкового копирайтера, который хорошо пишет читабельные, продающие тексты с ключами.
ТЗ и файл с ключами прикрепляю к проекту.
Тематика - аренда недвижимости.
В заявках просьба оставлять цену за 1000 знаков без пробелов.
Требуется написать 4 текста по ~2.5к знаков.
Если тексты понравятся, будет еще много заказов.
Выбранный исполнитель
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