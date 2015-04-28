SEO-копирайт, тематика - недвижимость, аренда

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Завершен26 заявок221 просмотр

Доброе утро!

Ищу толкового копирайтера, который хорошо пишет читабельные, продающие тексты с ключами.

ТЗ и файл с ключами прикрепляю к проекту.

Тематика - аренда недвижимости.

В заявках просьба оставлять цену за 1000 знаков без пробелов.

Требуется написать 4 текста по ~2.5к знаков.

Если тексты понравятся, будет еще много заказов.

10 лет назад
WebAero
35 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Frostator
Илья 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$16
1 день
Работу сделал быстро. Доволен. Рекомендую
Отличный работодатель, подробное ТЗ, своевременная оплата и консультации по возникшим вопросам.

Заявки фрилансеров

Frostator
Илья 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад

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