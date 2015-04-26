Тексты на сайт

Для начала нужно 8 текстов на сайт, каждый по 3к символов. Сайт посвящен студенческим работам. Каждый текст будет на определенную услугу.

Вот что сказал наш сеошник:

" Тексты писать - это лучше к копирайтеру. Тут нужно писать под услугу, и лучше копирайтеру ощаться напрямую с заказчиков. Для того что бы написать тексты под интересы бизнеса. Дальше я эти тексты корректирую под сео (если нужно). "

Наши интересы к текстам - продающие.

По срокам не горит, но не больше 10 дней.