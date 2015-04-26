Тексты на сайт

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Завершен27 заявок309 просмотров

Для начала нужно 8 текстов на сайт, каждый по 3к символов. Сайт посвящен студенческим работам. Каждый текст будет на определенную услугу.

Вот что сказал наш сеошник:

" Тексты писать - это лучше к копирайтеру. Тут нужно писать под услугу, и лучше копирайтеру ощаться напрямую с заказчиков. Для того что бы написать тексты под интересы бизнеса. Дальше я эти тексты корректирую под сео (если нужно). "

Наши интересы к текстам - продающие.

По срокам не горит, но не больше 10 дней.

10 лет назад
Hawk
34 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

laguna8
Ирина 
42 года
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
10 лет назад
$25
6 дней
Все супер, текста понравились, очень оперативно. Рекомендую.
Отличный заказчик. Когда человек понимает, что именно ему нужно - это видно сразу) Тексты проверил сразу, не затягивая, оплата поступила также, практически мгновенно. Сотрудничеством довольна.

Заявки фрилансеров

laguna8
Ирина 
42 года
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
10 лет назад

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