Требуются услуги сео-копирайтинга. Необходимо написать тексты для сайта агентства переводов. Сайт на данные момент в разработке. В прикрепленных файлах примерный бриф (сразу прошу прощения у того, чей шаблон я для этого брифа использовала. ...
Написать две статьи
Написать две статьи. Описание есть.
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