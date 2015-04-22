Внимание: Изменено описание вакансии. Здравствуйте. Требуется контент-менеджер для наполнения сайта контентом. Контент берется в рамках заданных условий (менеджеру дается конкретный город или область для работы). ...
Рерайт на тему мониторинга доступности сайтов банков.
Задача:
Написать информативный, уникальный и грамотный рерайт с http://webtous.ru/poleznye-sovety/vybiraem-internet-banking-na-osnove-stabilnosti-raboty.html на тему мониторинга доступности сайтов от 2500 знаков.
Требования к исполнителю:
Автор должен разбираться в теме статьи, знать что такое сервис мониторинга доступности сайтов и понимать как он работает.
В заявке прошу указать точную стоимость и срок работы, а также ссылки на Ваши работы
Требования к контенту и уникальности:
1. Работа не должна содержать грамматических, орфографических, пунктуационных, синтаксических и типографических ошибок.
2. Текст должен быть структурированным – содержать списки, подзаголовки, все части текста должны быть логично связаны между собой.
3. Уникальность работы – не менее 95% по Адвего Плагиатусу.
4. Статья должна быть написана от лица клиента, который рассказывает как он настроил мониторинг работы сайтов банков.
5. Статья должна полностью повторять идею и смысл оригинальной статьи.
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