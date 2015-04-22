Рерайт на тему мониторинга доступности сайтов банков.

Задача:

Написать информативный, уникальный и грамотный рерайт с http://webtous.ru/poleznye-sovety/vybiraem-internet-banking-na-osnove-stabilnosti-raboty.html на тему мониторинга доступности сайтов от 2500 знаков.

Требования к исполнителю:

Автор должен разбираться в теме статьи, знать что такое сервис мониторинга доступности сайтов и понимать как он работает.

В заявке прошу указать точную стоимость и срок работы, а также ссылки на Ваши работы

Требования к контенту и уникальности:

1. Работа не должна содержать грамматических, орфографических, пунктуационных, синтаксических и типографических ошибок.

2. Текст должен быть структурированным – содержать списки, подзаголовки, все части текста должны быть логично связаны между собой.

3. Уникальность работы – не менее 95% по Адвего Плагиатусу.

4. Статья должна быть написана от лица клиента, который рассказывает как он настроил мониторинг работы сайтов банков.

5. Статья должна полностью повторять идею и смысл оригинальной статьи.