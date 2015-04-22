Написание статей вида "О нас", "Наши услуги" + несколько слоганов

Необходимо написать 2 статьи "О нас", "Наши услуги" и несколько слоганов для баннеров и блоков с информацией на главной странице. Статьи должны быть написаны на Английском языке и хорошо индекстироваться поисковыми системами. Более подробная информация о ключевых словах при личном общении.