Форекс копирайт

Нужен человек, который имеет опыт торговли на Форекс. Пожалуйста, не присылайте заявки те, кто вообще никогда не торговал - вы не сможете работать 100%.

Суть работы такая - я даю вам задание по написанию текста и вы мне отправляете готовый текст через 20-50 минут. Оплата в конце рабочего дня.

Мне необходимо, чтобы вы всегда находились онлайн в течение рабочего дня в скайпе и могли в случае вопросов обсудить со мной работу по скайпу. Звонков от меня будет достаточно много, поэтому совмещать основную работу с данной работой у вас, скорее всего не получится.

СБ и ВС выходные.

Оплата будет в районе 15 000 - 30 000 руб в мес. В зависимости от вашей продуктивности. Необходим штат из 5-10 человек.

Спасибо всем тем, кто оставит заявку. Надеюсь на успешное сотрудничество.