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Форекс копирайт
Нужен человек, который имеет опыт торговли на Форекс. Пожалуйста, не присылайте заявки те, кто вообще никогда не торговал - вы не сможете работать 100%.
Суть работы такая - я даю вам задание по написанию текста и вы мне отправляете готовый текст через 20-50 минут. Оплата в конце рабочего дня.
Мне необходимо, чтобы вы всегда находились онлайн в течение рабочего дня в скайпе и могли в случае вопросов обсудить со мной работу по скайпу. Звонков от меня будет достаточно много, поэтому совмещать основную работу с данной работой у вас, скорее всего не получится.
СБ и ВС выходные.
Оплата будет в районе 15 000 - 30 000 руб в мес. В зависимости от вашей продуктивности. Необходим штат из 5-10 человек.
Спасибо всем тем, кто оставит заявку. Надеюсь на успешное сотрудничество.
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