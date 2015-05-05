Статьи по тематике квадрокоптеров

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Завершен15 заявок186 просмотров

Ищу копирайтера, который хочет писать обзорные статьи про квадрокоптеры.

Если вы можете написать "Данный квадрокоптер оснащен, помимо прочего, очень точным компасом", то вы не походите :(

Если вы не любите лить воду, то мы сработаемся :)

Пишите вашу цену за 1к знаков

10 лет назад
bezgvozdey
Роман 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

mumitroll_miha
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$20
10 дней
Все отлично. Были мелкие специфические нюансы по тексту.
Роман - отличный заказчик Пунктуальный, корректный и честный Все отлично!

Заявки фрилансеров

mumitroll_miha
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
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10 лет назад

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