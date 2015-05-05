Статьи по тематике квадрокоптеров

Ищу копирайтера, который хочет писать обзорные статьи про квадрокоптеры.

Если вы можете написать "Данный квадрокоптер оснащен, помимо прочего, очень точным компасом", то вы не походите :(

Если вы не любите лить воду, то мы сработаемся :)

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