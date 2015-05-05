Добрый день, 5000 символов без пробелов. Тематика - строительство (внутренняя отделка). Без воды, по сути, познавательно, по ключевым фразам. Пишите стоимость за весь текст и стоимость за 1000 символов без пробелов, ...
Статьи по тематике квадрокоптеров
Ищу копирайтера, который хочет писать обзорные статьи про квадрокоптеры.
Если вы можете написать "Данный квадрокоптер оснащен, помимо прочего, очень точным компасом", то вы не походите :(
Если вы не любите лить воду, то мы сработаемся :)
Пишите вашу цену за 1к знаков
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