Найти несколько статей на английском.

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Завершен8 заявок217 просмотров

Для раздела пресса на сайте необходимо найти 5-6 актуальных (свежих) статей о бизнесе в Украине на английском языке.

В дальнейшем можем предложить небольшую постоянную работу в этом же русле.

Не требуется писать самому. Только прислать ссылки на сайты для перепечатки.

Указывайте пожалуйста стоимость своей работы

10 лет назад
gaal69
55 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Allinchik
Алина 
32 года
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
$6
1 день
Алина четко и в срок выполнила задание. Ответственно и разумно.
Отличный заказчик, было приятно сотрудничать! Рекомендую 100%!

Заявки фрилансеров

Allinchik
Алина 
32 года
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад

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