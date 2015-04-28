Нужны 2-3 небольшие статьи на темы: - обслуживание предприятий (парк компьютеров и оргтехники) нашей компанией; - преимущества электронной почты вида [email protected] перед [email protected]; - продажа лицензионного ПО. ...
Найти несколько статей на английском.
Для раздела пресса на сайте необходимо найти 5-6 актуальных (свежих) статей о бизнесе в Украине на английском языке.
В дальнейшем можем предложить небольшую постоянную работу в этом же русле.
Не требуется писать самому. Только прислать ссылки на сайты для перепечатки.
Указывайте пожалуйста стоимость своей работы
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