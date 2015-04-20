Нужно пару текстов на it-тематику

Добрый день, для специфического сервиса (выявление недобросовестных конкурентов) нужны качественные тексты. В крации, есть сервис, который по множеству критериев определяет айпи адреса с которых заходят конкуренты, с целью "разорить" рекламодателя. "В последнее время ...