Нужен глубокий рерайт текстов.

Требования и условия:

-Уникальность должна быть 100 % по text.ru

-Вы можете взять любой текст на написание.

-Предоплата возможна, но не более 20%

-Исходники можете выбрать сами из интернета.

-Тексты должны быть грамотны и читабельны.

-К каждому тексту нужно нужно написать анонс 200 символов.

-И описание 200 символов.

-Каждую тему надо как-то увязать с уроками вождения

-Объем любого текста -5000 символов.

-Цена за каждый текст 150 рублей.

Темы:

1. Как выбрать автошколу.

2. Как перестать бояться вождения.

3. Как выбрать выгодный автомобиль.

4. Какой автомобиль выбрать: Поддержанный или новый?

5. Как правильно парковаться.

6. Азы безопасности вождения автомобиля.

7. Как понять, что настало время покупать автомобиль.

8. Как выбрать максимально безопасный автомобиль

9. Что делать при ДТП

10. Как правильно учиться вождению

11. Нюансы вождения в непогоду

12. Когда не следует покупать автомобиль

13. Купить или копить? Подводные камни автокредитов.

14. Какие постоянные расходы ждут вас после покупки нового автомобиля

15. Как сделать так, чтобы автомобиль прослужил дольше

16. Как не дать себя обмануть при покупке поддержанного автомобиля.

17. Явные признаки того, что вашему автомолю нужно на диагностику.

18. Какие автомобили самые надежные

19. Самые дешевые в эксплуатации автомобили

20. Вредные советы: Как быстро испоритить свой автомобиль.

21. Какой автомобиль покупать молодой семье

22. Почему не следует покупать электрокары в России

23. Что делать, если вы заглохли на дороге?

24. Как безопасно продать автомобиль.

25. Что вы должны должны знать при покупке автомобиля

26. Преимущества иномарок перед русскими автомобилями

27. Предпродажная подготовка автомобилей

28. Как сдать экзамен в ГИБДД с первого раза

29. Как вас обманывают в автомастерской и как вам этого избежать?

30. Как вас могут обмануть в автошколе и как вам этого избежать

31. Самые выносливые автомобили.

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Вы можете взять 1-2 темы из списка для написания. Максимум 1 человек может 2 темы взять.

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Забрали темы:

1. Как выбрать автошколу.

2. Как перестать бояться вождения.

3. Как выбрать выгодный автомобиль.

4. Какой автомобиль выбрать: Поддержанный или новый?

5. Как правильно парковаться.

14. Какие постоянные расходы ждут вас после покупки нового автомобиля

21. Какой автомобиль покупать молодой семье

25. Что вы должны должны знать при покупке автомобиля

24. Как безопасно продать автомобиль.

31. Самые выносливые автомобили.

7. Как понять, что настало время покупать автомобиль.

9. Что делать при ДТП