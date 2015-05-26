30 статей, рерайтиинг и постинг

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен8 заявок228 просмотров

Здравствуйте, требуется рерайтер который напишет и разместит статьи на сайт.

Суть работы — находите статью (список источников я дам), основная тематика — «новости интернета», делаете рерайт, размер статьи — 1000 знаков с без пробелов, подбираете изображение в интернете (ничего качать не надо, вставляется ссылкой) Добавляете статью на сайт (как добавлять расскажу), сайт работает на Joomla 1.5

Стоимость одной статьи — 35 рублей, то есть 1050 рублей за весь проект

Оплата на webmoney, Приват 24.

Joomla
10 лет назад
lunev_sergey
36 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Elentochka
Елена 
35 лет
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
10 лет назад
$20
28 дней
Полностью доволен сотрудничеством. Елена очень быстро учится, к примеру админку Joomla 1.5 освоила минут за 15. Тексты пишет качественные, адекватно реагирует на криитику. И главное во время воспринимает вводные. В общем очень доволен сотрудничеством, всем рекомендую!
Работать с Сергеем понравилось! Мне, как человеку, который любит точность, было приятно получать точные указания от заказчика, абсолютно понятные задачи и вменяемые замечания. Оплачивает все вовремя, так как и договаривались. Сергей также имеет понимание, что с первого раза могут быть ошибки и адекватно на них реагирует. Благодарна за доверие и дальнейшее сотрудничество. Заказчика рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

Elentochka
Елена 
35 лет
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
10 лет назад

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