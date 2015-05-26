30 статей, рерайтиинг и постинг

Здравствуйте, требуется рерайтер который напишет и разместит статьи на сайт.

Суть работы — находите статью (список источников я дам), основная тематика — «новости интернета», делаете рерайт, размер статьи — 1000 знаков с без пробелов, подбираете изображение в интернете (ничего качать не надо, вставляется ссылкой) Добавляете статью на сайт (как добавлять расскажу), сайт работает на Joomla 1.5

Стоимость одной статьи — 35 рублей, то есть 1050 рублей за весь проект

Оплата на webmoney, Приват 24.