Нужно написать несколько статей на праздничную тематику с заданными ключевыми словами. Уникальность не ниже 96% по адвего. Объем: 1700-2000 знаков на статью. Оплата за каждую статью отдельно: 50 руб. ...
30 статей, рерайтиинг и постинг
Здравствуйте, требуется рерайтер который напишет и разместит статьи на сайт.
Суть работы — находите статью (список источников я дам), основная тематика — «новости интернета», делаете рерайт, размер статьи — 1000 знаков с без пробелов, подбираете изображение в интернете (ничего качать не надо, вставляется ссылкой) Добавляете статью на сайт (как добавлять расскажу), сайт работает на Joomla 1.5
Стоимость одной статьи — 35 рублей, то есть 1050 рублей за весь проект
Оплата на webmoney, Приват 24.
Выбранный исполнитель
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