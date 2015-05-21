Написание статей для сайта

Необходимо написать оригинальные статьи на русском языке для сайта с использованием имеющихся ключевых слов.

На сайте представлена музыка для театральных постановок (в основном детских), тематика статей соответствующая.

Длина статей 2500 символов, уникальность должна быть не ниже 90 %, всего статей будет около 17. Для каждой статьи своя группа ключевых слов, количество ключевых слов в каждой группе различное, от 1 до 15.

Оплата будет производиться за каждую статью отдельно, после её утверждения. Оплата на карту Приватбанка (Украина).

В своей заявке обязательно указывайте вашу цену за каждую статью в гривнах и срок написания.