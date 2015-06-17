Рассылка писем

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен9 заявок208 просмотров

Не сложная задача для студентов, на 2 - 3 часа на день, рассылка “холодных” писем.

Вам будет предоставлены шаблоны писем который нужно слать партнерам, имэйлы партнеров и контакты нужно будет искать самостоятельно, я вам предоставлю источник где есть список ресурсов которые необходимо исследовать и искать их контакты или имэйлы, все результаты нужно записывать в таблицу. План на день 30 разосланных писем. тоесть 150 на рабочую неделю.

Навыки:

Базовое знание английского языка (можно пользоваться переводчиком) что бы вы могли оринетироваться по сайтам англоязычным для поиска контактов.

умение пользоваться почтовым клиентом.

работа с таблицами

знание социальных сетей facebook и linkedin

Если сотрудничество будет удачным то заинтересован в долгосрочных отношениях.

Оплата WebMoney или на карту приват банка (для жителей Укрианы)

10 лет назад
DarkStaLkeR
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

julia_tacher
Юлия Тачер 
28 лет
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$20
7 дней
Отличный исполнитель. Работа делалась хорошо, на совесть не спустя рукава. Не тратила время на расспросы. Хорошо вникать в суть задачи и делает все как требуется. Рекомендую.
Отличный заказчик. Очень довольна сотрудничеством. Всегда на связи и готов объяснить все, что оказалось непонятным. Четкое ТЗ. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

julia_tacher
Юлия Тачер 
28 лет
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад

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