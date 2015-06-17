Рассылка писем

Не сложная задача для студентов, на 2 - 3 часа на день, рассылка “холодных” писем.

Вам будет предоставлены шаблоны писем который нужно слать партнерам, имэйлы партнеров и контакты нужно будет искать самостоятельно, я вам предоставлю источник где есть список ресурсов которые необходимо исследовать и искать их контакты или имэйлы, все результаты нужно записывать в таблицу. План на день 30 разосланных писем. тоесть 150 на рабочую неделю.

Навыки:

Базовое знание английского языка (можно пользоваться переводчиком) что бы вы могли оринетироваться по сайтам англоязычным для поиска контактов.

умение пользоваться почтовым клиентом.

работа с таблицами

знание социальных сетей facebook и linkedin

Если сотрудничество будет удачным то заинтересован в долгосрочных отношениях.

Оплата WebMoney или на карту приват банка (для жителей Укрианы)