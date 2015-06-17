Требуется человек, который хорошо ориентируется в медицинской тематике и умеет красиво писать. В статьях нужно будет описывать симптомы, лечение, профилактику и так далее. Будет дано конкретное техническое задание. Основное требование — КАЧЕСТВЕННОЕ И ДОСТУПНОЕ изложение ...
Рассылка писем
Не сложная задача для студентов, на 2 - 3 часа на день, рассылка “холодных” писем.
Вам будет предоставлены шаблоны писем который нужно слать партнерам, имэйлы партнеров и контакты нужно будет искать самостоятельно, я вам предоставлю источник где есть список ресурсов которые необходимо исследовать и искать их контакты или имэйлы, все результаты нужно записывать в таблицу. План на день 30 разосланных писем. тоесть 150 на рабочую неделю.
Навыки:
Базовое знание английского языка (можно пользоваться переводчиком) что бы вы могли оринетироваться по сайтам англоязычным для поиска контактов.
умение пользоваться почтовым клиентом.
работа с таблицами
знание социальных сетей facebook и linkedin
Если сотрудничество будет удачным то заинтересован в долгосрочных отношениях.
Оплата WebMoney или на карту приват банка (для жителей Укрианы)
Выбранный исполнитель
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