Рерайт англ статей

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Закрыт10 заявок210 просмотров

Добрый день.

Необходим рерайт 17 статей

язык - английский

объем - 1500-2000символов

тематика - собаки, кошки и их правильное питание

сроки - до недели

оплата - договорная

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10 лет назад
vladymir777
Володимир 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
166 отзывов(-4)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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