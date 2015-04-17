Требуется собрать информацию по объектам культурного наследия городов Москва, Санкт-Петербург, Псков, Тамбов, Владивосток. Интересуют малоизвестные памяники культуры и архитектуры, над которыми ведутся или будут проводиться восстановительные работы. Добавить описания ...
Нужно снять данные по позициям в яндексе по сайту
Нужны конкретно люди из регионов:
Барнаул
Волгоград
Оренбург
Орел
Воронеж
Казахстан (любой город)
Екатеринбург
Краснодар
Новосибирск
Ростов-на-Дону
Самара
Саратов
Ставрополь
Челябинск
Якутск
нужно только 1 ключевое слово, находясь в одном из этих регионов скинуть и найти наш сайт (сказать какая позиция по счету и прислать скриншот) дело двух кликов.
Сразу скажу данные программ не интересуют, есть и кейколлектор и сеобаджет, нужны именно люди.
Заявки фрилансеров
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