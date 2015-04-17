Нужно снять данные по позициям в яндексе по сайту

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Закрыт1 заявка178 просмотров

Нужны конкретно люди из регионов:

Барнаул

Волгоград

Оренбург

Орел

Воронеж

Казахстан (любой город)

Екатеринбург

Краснодар

Новосибирск

Ростов-на-Дону

Самара

Саратов

Ставрополь

Челябинск

Якутск

нужно только 1 ключевое слово, находясь в одном из этих регионов скинуть и найти наш сайт (сказать какая позиция по счету и прислать скриншот) дело двух кликов.

Сразу скажу данные программ не интересуют, есть и кейколлектор и сеобаджет, нужны именно люди.

10 лет назад
trend
42 года
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
82 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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