Сценарий, включающий синхроны, интервью (самим текст написать), общую информацию об учреждении, текст закадрового голоса. Общая информация. Достижения. Нововведения. Перспективы развития. Речевые обороты в строгом деловом стиле 12 минут. Предоставлю ТЗ, файлы и ...
Добавить на сайт 150-200 единиц товара
Необходимо залить около 200 единиц товара на сайт, т.е. из прайса выбрать товар, скопировать оставить характеристики (материал, цвет, размер), добавить описание, или заменить имеющееся, цену, фото взять из прайса, или с сайта, загрузить. Заполнить seo блок в карточке товара (алгоритм предоставим) На единицу товара в общей сложности (вместе с сео модулем) 260 символов. Добавить описание на каждую категорию товара, их 4 по 500 знаков на каждую вместе с сеомодулем. в 26 товарах на сайте заменить описание. Оригинальность всех текстов не ниже 90%. Предложения направляйте со стоимостью работы и с портфолио.
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