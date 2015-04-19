Написать 5 статей

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Завершен1 заявка95 просмотров

Написать 5 статей 2000 символов, уникальность не менее 98% темы можно произвольные но непосредственно по теме сайта

ключевые, плотность слов в тексте 4-5%:

10 лет назад
contextual
Илья 
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

pasicnjuk_lena
36 лет
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$15
3 дня
Приятно работать, всё сделано очень качественно и ровно в срок, уникальность очень высокая, тексты получились интересные, очень рекомендую.
Хороший заказчик, всегда на связи, даже в воскресенье) Быстро принял работу и оплатил все, как и договаривались. Требования к текстам минимальные, что дает возможность писать без ограничений. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Успехов!

Заявки фрилансеров

pasicnjuk_lena
36 лет
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад

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