Создать прототип

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Завершен4 заявки250 просмотров

Собрать информацию по товару http://med-serdce.ru/catalog/massazhnyi-matras-ocean-ma-190.html:

объяснить как устроен товар,

какие у него функции

отличия от других, что эти функции дают.

Какие лечебные эффекты, ощущения дает товар

какой материал у товара

как работает товар

какие функции у пульта

выгоды для покупателя

режимы работы

способы воздействия

комплектация

эффекты от использования

Использовать привлекательные заголовки как в примере

Выписать информацию из аудиозаписи (2 мин)

Имеется аудиозапись консультации по товару

Инфа должна быть содержательной, аргументированной, поэтапной

Можно предоставить все в виде текста разбитого на блоки - 800р

http://med-serdce.ru/catalog/massazhnyi-matras-ocean-ma-190.html

Структурировать инфу по блокам в диаграммах , пример прикреплю ниже -1000р

Без предоплат, срок 1 день

Планируется 10 шт

HTML
10 лет назад
andreyivanov1543
Андрей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

gasminsamler
Светлана 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$20
1 день
Без задержек, по тзю
Хороший заказчик, адекватный. Задача поставлена максимально четко, дано исчерпывающее ТЗ. Мои рекомендации!

Заявки фрилансеров

gasminsamler
Светлана 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад

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