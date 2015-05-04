Необходимо сделать SEO рерайт текста который расположен внизу страниц разделов и подразделов каталога с товарами. Вот пример http://www.saunov.ru/Каталог/Часы/ Переезжаем с этого сайта, соответственно все разделы и подразделы соответствуют, то ...
Создать прототип
Собрать информацию по товару http://med-serdce.ru/catalog/massazhnyi-matras-ocean-ma-190.html:
объяснить как устроен товар,
какие у него функции
отличия от других, что эти функции дают.
Какие лечебные эффекты, ощущения дает товар
какой материал у товара
как работает товар
какие функции у пульта
выгоды для покупателя
режимы работы
способы воздействия
комплектация
эффекты от использования
Использовать привлекательные заголовки как в примере
Выписать информацию из аудиозаписи (2 мин)
Имеется аудиозапись консультации по товару
Инфа должна быть содержательной, аргументированной, поэтапной
Можно предоставить все в виде текста разбитого на блоки - 800р
http://med-serdce.ru/catalog/massazhnyi-matras-ocean-ma-190.html
Структурировать инфу по блокам в диаграммах , пример прикреплю ниже -1000р
Без предоплат, срок 1 день
Планируется 10 шт
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужно сделать описания категорий кондиционеров для магазина (общая кондиционеры 3000 збп и подкатегории по 2000 знаков: напольные, потолочные, мобильные, сплит). Без воды, ошибок. По делу рассказать об особенностях каждого вида бытовых кондиционеров. ...Завершен10 лет назад
Написание текстов для Landing Page от и до. Опыт обязателен. Примеры работ.Копирайтинг8 заявокЗакрыт10 лет назад
Мне нужны помощники для написания статей на сайт. Нужны интересные статьи о месте проживания городе, районе и т.д.. Желательно небольшие города России или районы больших городов.CАМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ- НЕОБЫЧНОЕ.ЗАПОМИНАЮЩЕЕСЯ. БЕЗ ВОДЫ. ПРО НОВОСТРОЙКИ И ЖИЛЬЕ ВКЛЮЧАТЬ ...Копирайтинг26 заявокЗакрыт10 лет назад
- $60
Надо написать отзывы для хостинг провайдера , написать креативно , разнообразно , реалистично и профессионально. Количество : 60 шт. Отзывы должны быть позитивные , негативные и нейтральные ,например с десяти отзывов 7-должны быть ...Копирайтинг26 заявокЗакрыт10 лет назад
Написать 5 статей 2000 символов, уникальность не менее 98% темы можно произвольные но непосредственно по теме сайта ключевые, плотность слов в тексте 4-5%:Завершен10 лет назад
Требуется профессионал по написанию текстов на сайт. Сайт новый, нет ничего, нужно всё :) Со своей стороны готовы помогать и консультировать, а вот красиво и правильно написать сами не можем. Тексты нужны частично ...Копирайтинг24 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо писать (не рерайтить бредосайты из поисковой выдачи) тексты для сайтов, тематика: финансы, игорный бизнес.Копирайтинг2 исполнителяЗавершен10 лет назад
- $1000
Нужны хорошие seo тексты для сайта недвижимости, тексты по 1000 - 1500 знаков на одну тему. Оплата 60р/1000зн. Достатчно большой объем работ предоставим. Техническое задание и ключевые слова предоставим.Завершен10 лет назад