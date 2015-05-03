Сценарий документального фильма

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен9 заявок296 просмотров

Сценарий, включающий синхроны, интервью (самим текст написать), общую информацию об учреждении, текст закадрового голоса. Общая информация. Достижения. Нововведения. Перспективы развития.

Речевые обороты в строгом деловом стиле

12 минут.

Предоставлю ТЗ, файлы и источники из которых следует взять информацию.

Сроки до 5 дней.

Объем порядка 20 000 символов

10 лет назад
imedvedev
Иван 
42 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

gasminsamler
Светлана 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$37
3 дня
Спасибо за сотрудничество!
Иван, спасибо за интересный проект, узнала много нового. Спасибо, что поделились информацией как правильно делать сценарии. Отсутствие интеллектуальной жадности - признак мастерства!

Заявки фрилансеров

gasminsamler
Светлана 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад

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