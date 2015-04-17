Необходимо залить около 200 единиц товара на сайт, т.е. из прайса выбрать товар, скопировать оставить характеристики (материал, цвет, размер), добавить описание, или заменить имеющееся, цену, фото взять из прайса, или с сайта, загрузить. Заполнить seo ...
Составить список объектов культурного наследия
Требуется собрать информацию по объектам культурного наследия городов Москва, Санкт-Петербург, Псков, Тамбов, Владивосток.
Интересуют малоизвестные памяники культуры и архитектуры, над которыми ведутся или будут проводиться восстановительные работы.
Добавить описания - дата постройки, владельцы, предназначение с момента постройки до наших дней, кто являлся посетителями, по возможности факты, предназначение в наши дни.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг12 заявокЗакрыт10 лет назад
Сценарий, включающий синхроны, интервью (самим текст написать), общую информацию об учреждении, текст закадрового голоса. Общая информация. Достижения. Нововведения. Перспективы развития. Речевые обороты в строгом деловом стиле 12 минут. Предоставлю ТЗ, файлы и ...Завершен10 лет назад
Собрать информацию по товару http://med-serdce.ru/catalog/massazhnyi-matras-ocean-ma-190.html: объяснить как устроен товар, какие у него функции отличия от других, что эти функции дают. Какие лечебные эффекты, ощущения дает товар какой ...Завершен10 лет назад
Нужно сделать описания категорий кондиционеров для магазина (общая кондиционеры 3000 збп и подкатегории по 2000 знаков: напольные, потолочные, мобильные, сплит). Без воды, ошибок. По делу рассказать об особенностях каждого вида бытовых кондиционеров. ...Завершен10 лет назад
Написание текстов для Landing Page от и до. Опыт обязателен. Примеры работ.Копирайтинг8 заявокЗакрыт10 лет назад
Мне нужны помощники для написания статей на сайт. Нужны интересные статьи о месте проживания городе, районе и т.д.. Желательно небольшие города России или районы больших городов.CАМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ- НЕОБЫЧНОЕ.ЗАПОМИНАЮЩЕЕСЯ. БЕЗ ВОДЫ. ПРО НОВОСТРОЙКИ И ЖИЛЬЕ ВКЛЮЧАТЬ ...Копирайтинг26 заявокЗакрыт10 лет назад
- $60
Надо написать отзывы для хостинг провайдера , написать креативно , разнообразно , реалистично и профессионально. Количество : 60 шт. Отзывы должны быть позитивные , негативные и нейтральные ,например с десяти отзывов 7-должны быть ...Копирайтинг26 заявокЗакрыт10 лет назад
Написать 5 статей 2000 символов, уникальность не менее 98% темы можно произвольные но непосредственно по теме сайта ключевые, плотность слов в тексте 4-5%:Завершен10 лет назад
Требуется профессионал по написанию текстов на сайт. Сайт новый, нет ничего, нужно всё :) Со своей стороны готовы помогать и консультировать, а вот красиво и правильно написать сами не можем. Тексты нужны частично ...Копирайтинг24 заявкиЗакрыт10 лет назад