Составить список объектов культурного наследия

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Закрыт10 заявок278 просмотров

Требуется собрать информацию по объектам культурного наследия городов Москва, Санкт-Петербург, Псков, Тамбов, Владивосток.

Интересуют малоизвестные памяники культуры и архитектуры, над которыми ведутся или будут проводиться восстановительные работы.

Добавить описания - дата постройки, владельцы, предназначение с момента постройки до наших дней, кто являлся посетителями, по возможности факты, предназначение в наши дни.

10 лет назад
imedvedev
Иван 
42 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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