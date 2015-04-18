Наполнение сайта тематика свадебные шубки и аксессуары

Наполнить страницы каталога описанием шубок http://nevestaekat.ru/products/collection/

Длинна текста примерно 1000 символов на каждую позицию.

Всего позиций 51 шт.

Требования к текстам: тексты должны быть уникальными и по отношению друг к другу тоже. Написанны с пониманием свадебной тематики и шуб (искусственный мех, натуральный и т.д.)

+ к написанию желательно и размещение на сайте. Система управления WordPress.

Пишите цену за 1000 символов.