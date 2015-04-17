Требуется рерайт для написания статей по фотографии

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт27 заявок359 просмотров

Ищем райтера для написания статей по теме фотографии. Это могут быть и уроки фото и описание техники, в общем что кому ближе.

Пишите кто что может предложить.

Написание статей
10 лет назад
LabComputers
Иван 
42 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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