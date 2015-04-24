Описания на портал загородной недвижимости

На сайт http://poselkiguru.ru/ требуется автор. Нужны описания поселков (не рерайт!). Примеры можно посмотреть на самом сайте. Желательно присылать либо свои тексты на подобную тематику (информативные, не рекламные) либо написать одну пробную статью, за которую будет оплачено только в случае публикации на сайте либо 50%, если нужно будет вносить много правки. Объем - 1000-1500 симв. Тема и все детали - при личном общении с кандидатом.