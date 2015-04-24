Описания на портал загородной недвижимости

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен13 заявок318 просмотров

На сайт http://poselkiguru.ru/ требуется автор. Нужны описания поселков (не рерайт!). Примеры можно посмотреть на самом сайте. Желательно присылать либо свои тексты на подобную тематику (информативные, не рекламные) либо написать одну пробную статью, за которую будет оплачено только в случае публикации на сайте либо 50%, если нужно будет вносить много правки. Объем - 1000-1500 симв. Тема и все детали - при личном общении с кандидатом.

10 лет назад
Lukerka
Юлия 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

kroky
41 год
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$2
2 дня
Автор отлично справился с заданием по написанию текстов для сайта по загородной недвижимости. Все работы выполнены качественно и не требуют доработок. Несмотря на сложность и специфику тематики, Владимиру удалось найти оптимальный стиль для конкретной аудитории. Рекомендую!
Заказчик точно сформулировал задание и оперативно предоставил все необходимые материалы для его выполнения. Быстрая оплата.

Заявки фрилансеров

kroky
41 год
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад

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