Ведение форума

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Завершен22 заявки275 просмотров

День добрый,

На форуме нужно создать видимость общения разных пользователей. Тематика женская, темы любые: здоровье, семья, покупки, дети, кулинария и тд.

Основное требование: живой язык, натуральность общения от лица девушек-женщин.

В среднем около 400 сообщений в месяц, писать нужно ежедневно, сообщения должны быть разбросаны в теч. дня

Есть аналогичный большой форум, откуда можно брать идеи для тем.

В заявке прошу указывать стоимость в рублях 1 сообщения. Заявки без цены отклоняются.

10 лет назад
alat
42 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Eifiel
Юлия 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
$30
30 дней
Сотрудничаем с Юлией уже больше месяца, все отлично. Рекомендую как ответственного специалиста!
Марат очень ответственный заказчик. Постановка задачи четкая, всегда на связи, оплата своевременная. Всегда готов ответить на все вопросы, которые возникают в процессе работы.

Заявки фрилансеров

Eifiel
Юлия 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
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