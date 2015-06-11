Ведение форума

День добрый,

На форуме нужно создать видимость общения разных пользователей. Тематика женская, темы любые: здоровье, семья, покупки, дети, кулинария и тд.

Основное требование: живой язык, натуральность общения от лица девушек-женщин.

В среднем около 400 сообщений в месяц, писать нужно ежедневно, сообщения должны быть разбросаны в теч. дня

Есть аналогичный большой форум, откуда можно брать идеи для тем.

В заявке прошу указывать стоимость в рублях 1 сообщения. Заявки без цены отклоняются.