Eifiel

Юлия Eifiel

 
38 летУкраина/Сумы
9 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
MaryaMilena
44 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
год назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Прокачка аккаунтов на форумах
Юля умничка, продолжаю с ней работать, всегда спросит, если что непонятно, старается все выполнить как можно более качественно.
С Марие
Ответный отзыв
alat
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Ведение форума
Сотрудничаем с Юлией уже больше месяца, все отлично. Рекомендую как ответственного специалиста!
Марат очень ответственный заказчик. Постановка задачи четкая, всегда на связи, оплата своевременная. Всегда готов ответить на все вопросы, которые возникают в процессе работы.
Ответный отзыв
Копирайтинг
2 отзыва
от $1
от 1 дня
#600