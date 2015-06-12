Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
8 лет назад
Юля умничка, продолжаю с ней работать, всегда спросит, если что непонятно, старается все выполнить как можно более качественно.
Ответный отзыв
С Марие
$30
10 баллов
9 лет назад
Сотрудничаем с Юлией уже больше месяца, все отлично. Рекомендую как ответственного специалиста!
Ответный отзыв
Марат очень ответственный заказчик. Постановка задачи четкая, всегда на связи, оплата своевременная. Всегда готов ответить на все вопросы, которые возникают в процессе работы.
Копирайтинг
2 отзыва
от $1
от 1 дня
#600