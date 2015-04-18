Требуется рерайт текстов

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт61 заявка432 просмотра

Необходимо сделать рерайт нескольких текстов на сайте. Тематика - туризм, активный и экстремальный отдых.

Требуется человек на постоянное сотрудничество( желательно), можно выполнять сразу большие объемы, либо по частям.

Все вопросы в личку.

10 лет назад
merena
28 лет
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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