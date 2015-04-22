Рерайт статьи по полам

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Завершен1 заявка99 просмотров

Нужно сделать рерайт статьи: http://polmechty.ru/teplyj-pol/elektricheskij-teplyj-pol-kakim-byvaet.html

Ключ только один - "как выбрать теплый пол"

Добавляем раз 15 на статью (она большая), не менее 5 раз в неизменном виде, остальное можно в любых вариациях: "если хотите выбрать теплый пол", "думаете как выбрать теплый пол", "выбираем теплые полы" и т.п.

Текст должен быть нормально оформлен: в каждом тексте 2–3 подзаголовка (первый ключ также должен входить в любой из подзаголовков), текст разбит на абзацы, как исходный текст.

Обязательно сохранить логические моменты форматирования: то есть в исходном тексте есть кусок "обратите внимание!", и в новом тексте тоже должен присутствовать отрерайченный текст с этим обращением. То же касается

Сам текст форматировать как в исходнике не нужно. Просто не повыкидывать эти логические куски! Это нужно для того, чтобы при размещении нового текста на сайт, можно было сделать это по аналогии с имеющимся, а для этого нужно, чтобы структура не пострадала от рерайта.

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10 лет назад
Business_Forsage
Сергей 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

melpomene
Алиса 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
10 лет назад
$7
2 дня
Второй раз сотрудничаю с Алисой, все отлично: работа делается быстро и качественно. Обращайтесь, не пожалеете.
Спасибо за еще один проект, который я выполнила с удовольствием.

Заявки фрилансеров

melpomene
Алиса 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
10 лет назад

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