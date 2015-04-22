Наполнить страницы каталога описанием шубок http://nevestaekat.ru/products/collection/ Длинна текста примерно 1000 символов на каждую позицию. Всего позиций 51 шт. Требования к текстам: тексты должны быть уникальными и по отношению друг к ...
Рерайт статьи по полам
Нужно сделать рерайт статьи: http://polmechty.ru/teplyj-pol/elektricheskij-teplyj-pol-kakim-byvaet.html
Ключ только один - "как выбрать теплый пол"
Добавляем раз 15 на статью (она большая), не менее 5 раз в неизменном виде, остальное можно в любых вариациях: "если хотите выбрать теплый пол", "думаете как выбрать теплый пол", "выбираем теплые полы" и т.п.
Текст должен быть нормально оформлен: в каждом тексте 2–3 подзаголовка (первый ключ также должен входить в любой из подзаголовков), текст разбит на абзацы, как исходный текст.
Обязательно сохранить логические моменты форматирования: то есть в исходном тексте есть кусок "обратите внимание!", и в новом тексте тоже должен присутствовать отрерайченный текст с этим обращением. То же касается
Сам текст форматировать как в исходнике не нужно. Просто не повыкидывать эти логические куски! Это нужно для того, чтобы при размещении нового текста на сайт, можно было сделать это по аналогии с имеющимся, а для этого нужно, чтобы структура не пострадала от рерайта.
Уникальность от 90% по text.tu
Оплата по факту Вебмани 40 руб./1000 збп.
Выбранный исполнитель
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