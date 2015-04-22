Рерайт статьи по полам

Нужно сделать рерайт статьи: http://polmechty.ru/teplyj-pol/elektricheskij-teplyj-pol-kakim-byvaet.html

Ключ только один - "как выбрать теплый пол"

Добавляем раз 15 на статью (она большая), не менее 5 раз в неизменном виде, остальное можно в любых вариациях: "если хотите выбрать теплый пол", "думаете как выбрать теплый пол", "выбираем теплые полы" и т.п.

Текст должен быть нормально оформлен: в каждом тексте 2–3 подзаголовка (первый ключ также должен входить в любой из подзаголовков), текст разбит на абзацы, как исходный текст.

Обязательно сохранить логические моменты форматирования: то есть в исходном тексте есть кусок "обратите внимание!", и в новом тексте тоже должен присутствовать отрерайченный текст с этим обращением. То же касается

Сам текст форматировать как в исходнике не нужно. Просто не повыкидывать эти логические куски! Это нужно для того, чтобы при размещении нового текста на сайт, можно было сделать это по аналогии с имеющимся, а для этого нужно, чтобы структура не пострадала от рерайта.

Уникальность от 90% по text.tu

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