Копирайт на медицинскую тематику

Требуется человек, который хорошо ориентируется в медицинской тематике и умеет красиво писать. В статьях нужно будет описывать симптомы, лечение, профилактику и так далее. Будет дано конкретное техническое задание. Основное требование — КАЧЕСТВЕННОЕ И ДОСТУПНОЕ изложение текста. Знание WordPress приветствуется.

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