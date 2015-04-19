Добрый день! Срочно (сегодня к вечеру) нужна статья. Тема – лето, дача, выезды на природу. Укусы бродячих кошек, собак, ужей, ежей, мышей, белок. Заголовок, что-то вроде «Поиграем в кошки-мышки». Чем опасны ...
Написание 300 статей по электрике
требуется журналист для написания 300 статей по электрике(со знанием электрической темы)с дальнейшей заливкой на сайт.
качественные, интересные статьи,кол-во символов от 2000 до 3000, уникальность по адвего от 95/60, исходники предоставляем.
заливка: подбор фото по теме+ вставить логотип, прописание метаданных.
бюджет 55 р/1000 знаков.
Заявки фрилансеров
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