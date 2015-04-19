Статья на тему здоровья

$7
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Закрыт27 заявок297 просмотров

Добрый день! Срочно (сегодня к вечеру) нужна статья.

Тема – лето, дача, выезды на природу. Укусы бродячих кошек, собак, ужей, ежей, мышей, белок. Заголовок, что-то вроде «Поиграем в кошки-мышки». Чем опасны укусы, почему не рекомендуется брать на руки ежей-мышей, как действовать, если все-таки укусили…

У статьи должна быть структура, допустим: вступление, подзаголовок 1 (чем опасны укусы диких и бродячих животных), подзаголовок 2 (как себя вести, если укусили - что делать и куда звонить), подзаголовок 3 (как себя обезопасить - не брать на руки, прививать домашних животных, ведь их тоже могут укусить, как себя вести).

Объем – примерно 4,5 тыс.

Без воды, по делу. Не нужно сложных терминов, но и примитива на уровне детского сада не нужно. Статья для взрослых))))

10 лет назад
LISICHKA777
Кристина 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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