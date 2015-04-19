Нужен крутой продающий текст для лендинга

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт9 заявок190 просмотров

Нужен крутой продающий текст для лендинга

В заявке хотелось бы увидеть пару примеров вашей работы и принципы(порядок работы) которыми пользуетесь при написании текста.

Не для новичков!

10 лет назад
faedrus
42 года
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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