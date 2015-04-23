Для сайта адалт тематики требуется написать 100 (+- как договоримся) рассказов на разные темы: - хороший слог - отсутствие комплексов и табу - позитивный настрой - регулярный онлайн - неконфликтность ...
Копирайт на тему детской мебели
Необходимо для поисковиков написать пару недорогих статей на тему детской мебели с заданными ключевыми словами.
2-3 тыс. знаков на статью. Для тех кто свободен, желательно в онлайне icq или skype.
60 руб. за тысячу знаков.
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