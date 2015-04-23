Для сайта адалт тематики требуется написать 100 (+- как договоримся) рассказов на разные темы: - хороший слог - отсутствие комплексов и табу - позитивный настрой - регулярный онлайн - неконфликтность ...
На постоянной основе рерайтинг копирайтинг для продажи
На долгосрочной основе. Копирайтинг, рерайтинг текстов — продажная информация по продуктам. Наброски и понимание есть. Требуется грамотный подход к каждой теме. Возможность использовать сайты наших зарубежных партнёров, их каталоги и доп. инфо. Знание французского и английского языка приветствуется.
Подготовка информационных писем для разных категорий заказчиков. Тексты нужны будут для печатной продукции (каталоги, брошюры, листовки), для сайтов компании, для информационных писем.
Во вложении текст, из которого требуется создать листовку формата А4 для рассылки. Там же будут размещены две фотографии. Кроме того требуется создание брошюры на основании предложенного текста.
Работа на регулярной основе по мере требования. Сайт для которого требуется подготовить инфо — www.semiver.com
По сайту будем делать аналогичную работу по каждому виду продукции.
Важные моменты как всегда - сроки, качество, умение самостоятельно искать доп. инфо и стоимость. Оплата по факту выполненной работы. Требуется глубокое погружение в тему, изучение и анализ сайтов конкурентных компаний.
Заявки фрилансеров
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