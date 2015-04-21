Нужно написать несколько статей на праздничную тематику с заданными ключевыми словами. Уникальность не ниже 96% по адвего. Объем: 1700-2000 знаков на статью. Оплата за каждую статью отдельно: 50 руб. ...
3 статьи для сайта
Нужно написать 3 УНИКАЛЬНЫЕ (копирайт!) статьи на темы:
- Подработка в свободное от учебы и работы время.
- Заработок в декретном отпуске.
- Как стать консультантом косметики.
Текст должен быть без ошибок, составлен грамотным языком для ЛЮДЕЙ. 1 статья = ~2000-3000 знаков. Статьи должны быть логически завершенные и представлять из себя ценность (помогать людям, давать советы, ответы на вопросы…), а не просто сухую не интересную информацию.
Укажите цену за написание этих 3 статей целиком! Высокие цены рассматривать не буду. Также укажите сроки сдачи проекта.
Оплата электронными деньгами. Статьи пишутся для сайта: {myorigroup.ru} все статьи с уклоном на Орифлэйм. Ключевые слова к статьям дам позже.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг7 исполнителейЗавершен10 лет назад
- $5
В приложении текстовый файл. По каждой траве надо сделать рерайт того что так есть, т.е. изложить своими словами, причем надо отсеять лишнее, в идеале только сжато и полезно. Даже если получится меньше 5к результат ...Копирайтинг57 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется сделать обзор литературы на тему "Буферные устройства мостовых кранов". Интересуют непосредственно тупиковые упоры. Когда начали использовать, какие виды есть, особенности эксплуатации, в какой литературе рассматривались и какими учеными. Так же ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт10 лет назад
На долгосрочной основе. Копирайтинг, рерайтинг текстов — продажная информация по продуктам. Наброски и понимание есть. Требуется грамотный подход к каждой теме. Возможность использовать сайты наших зарубежных партнёров, их каталоги и доп. инфо. Знание французского и ...Копирайтинг65 заявокЗакрыт10 лет назад
Объем – около 100 товаров. Объем одного описания - до 1000 зн. Оплата 16 грн за 1000 зн. на карту Приватбанка или ВМ. От Вас требуется 100% грамотность, умение ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт10 лет назад
- $155
Требования и условия: -Уникальность должна быть 100 % по text.ru -Вы можете взять любой текст на написание. -Предоплата возможна, но не более 20% -Исходники можете выбрать сами из интернета. ...Копирайтинг15 заявокЗакрыт10 лет назад
- $20
Здравствуйте, требуется рерайтер который напишет и разместит статьи на сайт. Суть работы — находите статью (список источников я дам), основная тематика — «новости интернета», делаете рерайт, размер статьи — 1000 знаков с без пробелов, ...Завершен10 лет назад
- $10
• Описание кухонного гаджета с его возможностями, где и как применять, сколько сэкономит времени на кухне, как украсит блюдо, каким хорошим подарком является. • Дополнительные пожелание,будет отправлено в лс исполнителю. • Срок - ...Завершен10 лет назад
- $6
Требуется рерайт имеющегося текста для Главной страницы, с увеличением объема до 5000збп. Основной упор должен быть сделан на выгоды и преимущества для клиентов центра. оплата - 70р. / 1000збп. webmoney R ...Завершен10 лет назад
Нужен крутой продающий текст для лендинга В заявке хотелось бы увидеть пару примеров вашей работы и принципы(порядок работы) которыми пользуетесь при написании текста. Не для новичков!Копирайтинг9 заявокЗакрыт10 лет назад