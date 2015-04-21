3 статьи для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен11 заявок187 просмотров

Нужно написать 3 УНИКАЛЬНЫЕ (копирайт!) статьи на темы:

- Подработка в свободное от учебы и работы время.

- Заработок в декретном отпуске.

- Как стать консультантом косметики.

Текст должен быть без ошибок, составлен грамотным языком для ЛЮДЕЙ. 1 статья = ~2000-3000 знаков. Статьи должны быть логически завершенные и представлять из себя ценность (помогать людям, давать советы, ответы на вопросы…), а не просто сухую не интересную информацию.

Укажите цену за написание этих 3 статей целиком! Высокие цены рассматривать не буду. Также укажите сроки сдачи проекта.

Оплата электронными деньгами. Статьи пишутся для сайта: {myorigroup.ru} все статьи с уклоном на Орифлэйм. Ключевые слова к статьям дам позже.

Написание статей
10 лет назад
Epate
Елена 
49 лет
10 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

web-art
Андрей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$12
2 дня
Спасибо, все сделал хорошо. Рекомендую, как ответственного исполнителя.
Отличный заказчик! Хорошая постановка задачи, быстра оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

web-art
Андрей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад

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