Рерайт с исходниками: описание товаров для секс-шоп

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт8 заявок255 просмотров

Объем – около 100 товаров.

Объем одного описания - до 1000 зн.

Оплата 16 грн за 1000 зн. на карту Приватбанка или ВМ.

От Вас требуется 100% грамотность, умение выделить главное и уникальность от 100% по текст.ру.

Исходники предоставлю.

Пример описания, который нужно отрерайтить http://intim-house.sexy/info/mini_vibrator_ocean-11028/from-1 http://1sex-shop.com/products/erekcionnoe-kolco-8ight-51506

Предлагаю сделать в качестве тестового задания эти 2 товара.

10 лет назад
Fenderdr
Иванов 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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