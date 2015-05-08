Тексты для сервиса.

Добрый день, для специфического сервиса (выявление недобросовестных конкурентов) нужны качественные тексты.

В крации, есть сервис, который по множеству критериев определяет айпи адреса с которых заходят конкуренты, с целью "разорить" рекламодателя.

"В последнее время участились случаи мошеннический кликов "Кликфрод" (от англ. сlick fraud). — один из видов сетевого мошенничества, представляющий собой умышленные клики по рекламной ссылке лицом, заинтересованным не в товаре, а в уменьшении бюджета рекламодателя. Возможен как ручной, так и автоматический кликфрод. В первом случае клики делает человек, во втором – автоматизированные скрипты или программы, имитирующие клик пользователя по рекламным объявлениям PPC (c оплатой за клик). "

Вот эту мысль нужно красиво изложить на 2-3 страницах, (Главная, О системе,

Понимаю что задание не однозначное, так что отвечу на вопросы в личку.