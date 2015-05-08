Тексты для сервиса.

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен9 заявок280 просмотров

Добрый день, для специфического сервиса (выявление недобросовестных конкурентов) нужны качественные тексты.

В крации, есть сервис, который по множеству критериев определяет айпи адреса с которых заходят конкуренты, с целью "разорить" рекламодателя.

"В последнее время участились случаи мошеннический кликов "Кликфрод" (от англ. сlick fraud). — один из видов сетевого мошенничества, представляющий собой умышленные клики по рекламной ссылке лицом, заинтересованным не в товаре, а в уменьшении бюджета рекламодателя. Возможен как ручной, так и автоматический кликфрод. В первом случае клики делает человек, во втором – автоматизированные скрипты или программы, имитирующие клик пользователя по рекламным объявлениям PPC (c оплатой за клик). "

Вот эту мысль нужно красиво изложить на 2-3 страницах, (Главная, О системе,

Понимаю что задание не однозначное, так что отвечу на вопросы в личку.

10 лет назад
tehnogorod
Артем 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Berezyavka
Вероника 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
10 лет назад
$20
3 дня
Только положительные впечатления!
Очень довольна сотрудничеством. Артем всегда был на связи и оперативно отвечал на все вопросы, возникающие в ходе работы.

Заявки фрилансеров

Berezyavka
Вероника 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
10 лет назад

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