Размещение объявлений на досках строительной тематики

Здравствуйте. Необходимо разместить 50 качественных объявлений (с фото) для строительной компании на досках объявлений.

Тексты объявлений и фото предоставляются. Доски вы ищете сами с помощью Гугла и Яндекса.

Пишите цену за 50 шт и сроки в заявках.