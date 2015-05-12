Размещение объявлений на досках строительной тематики

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Завершен7 заявок251 просмотр

Здравствуйте. Необходимо разместить 50 качественных объявлений (с фото) для строительной компании на досках объявлений.

Тексты объявлений и фото предоставляются. Доски вы ищете сами с помощью Гугла и Яндекса.

Пишите цену за 50 шт и сроки в заявках.

10 лет назад
vicka2707
Виктория 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

zvv2015
38 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$5
5 дней
Задание выполнено в обозначенный срок. Довольна сотрудничеством.
Работать с таким заказчиком одно удовольствие! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

zvv2015
38 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад

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