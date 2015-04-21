Залить фото и написать уникальное описание

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Закрыт9 заявок262 просмотра

Начальный объём 1000 товаров.

Категория мебель и товары для дома.

Требуется написать красивый и продающий текст до 600 знаков

Для них предоставляется фотография её надо прикрепить к товару на сайте.

Исполнитель будет выбираться по принципу: чей текст больше понравится. Для честности это конечно будет только 1 позиция. Вот эта:

КОМПЛЕКТ МЕБЕЛИ: СТОЛ + 8 КРЕСЕЛ

В комплекте: стол (220х100х75), 8 кресел (56х60х91), подушки.

МЕТАЛЛ,ИСКУССТВЕННЫЙ РОТАНГ; ПОЛИВУД

производитель YUHANG

Прикрепил фото.

От вас нужна цена и сколько сможете делать позиций в день. Возможно выберу несколько человек.

Объём работы будет огромным.

10 лет назад
themagaz
37 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
17 часов назад
10 лет назад
$1000
30 дней
#1
Копирайтинг

Заявки фрилансеров

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
17 часов назад
10 лет назад
#1
Копирайтинг

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