Залить фото и написать уникальное описание

Начальный объём 1000 товаров.

Категория мебель и товары для дома.

Требуется написать красивый и продающий текст до 600 знаков

Для них предоставляется фотография её надо прикрепить к товару на сайте.

Исполнитель будет выбираться по принципу: чей текст больше понравится. Для честности это конечно будет только 1 позиция. Вот эта:

КОМПЛЕКТ МЕБЕЛИ: СТОЛ + 8 КРЕСЕЛ

В комплекте: стол (220х100х75), 8 кресел (56х60х91), подушки.

МЕТАЛЛ,ИСКУССТВЕННЫЙ РОТАНГ; ПОЛИВУД

производитель YUHANG

Прикрепил фото.

От вас нужна цена и сколько сможете делать позиций в день. Возможно выберу несколько человек.

Объём работы будет огромным.