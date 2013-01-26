С исполнителем было легко работать, все вопросы чёткие и по делу. К сожалению во время работы возникли некоторые трудности, и часть тз выполнить не удалось, но Евгений, выполнил изменённое задание и вернул 50% предоплаты, в итоге все остались довольны. И по срокам не затянул, так что можно рекомендовать.