themagaz

Станислав themagaz

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Руководитель интернет-магазина
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Баннер к 9 мая на сайт.

    $6

    Суть баннера очевидна. + мотивация купить товар. Размер как в примере. Оплата 300 рублей только на яндекс деньги.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Залить фото и написать уникальное описание

    Начальный объём 1000 товаров. Категория мебель и товары для дома. Требуется написать красивый и продающий текст до 600 знаков Для них предоставляется фотография её надо прикрепить к товару на ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Залить 150 товаров

    $5

    1. Найти товар на сайте по коду из прайс листа, закачать туда описание из интернета и фотографию. 2. Фото товара назвать по коду товара из прайс листа. 3. В прайс листе отметить ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн сайта для чая и кофе

    Требуется разработать дизайн сайта для интернет-магазина чая и кофе и прочие принадлежности. С чуть большим уклоном в чай. Сайт должен быть атмосферным и вызвать положительные эмоции у человека (вау вау какой ...

    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Интегрировать "быстрый заказ" с яндекса в магазин

    На яндекс маркете есть кнопка "быстрый заказ" выделена оранжевым (вот по этой ссылке можно найти примеры http://market.yandex.ru/offers.xml?modelid=4685935&amp;hid=90595&amp;hyperid=4685935&amp;grhow=shop ) Вообще то нужен человек кто это уже делал, яндекс тем более дает инструкцию. ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Добавить быстрый заказ

    Требуется добавить на сайт кнопку "Быстрый заказ" Система управления сайтом: shopcms Суть простая, клиент нажимает кнопку "купить в 1 клик" заполняет 4 поля: 1 ФИО 2 телефон 3 адрес ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

MeriinKirill
Кирилл 
33 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 отзывов
$6
9 баллов
10 лет назад
Баннер к 9 мая на сайт.
Хороший заказчик. По мелочам не придирается. Оплату произвел вовремя. Мои рекомендации
Быстро и просто, получил то что хотел, спасибо.
Ответный отзыв
vetrovaalla
Алла 
48 лет
11 лет в сервисе
онлайн
$5
10 баллов
10 лет назад
Залить 150 товаров
Работать со Станиславом нравится. Хороший, ответственный заказчик. Рекомендую!
Алла сделала всё хорошо, правда пару фоток пришлось переделать, но это лично потому что сам не уточнил в ТЗ. А так конечно всем доволен.
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hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
18 минут назад
$90
10 баллов
11 лет назад
Парсинг цен магазинов с я.маркета
Рекомендую как честного и порядочного заказчика!
С исполнителем было легко работать, все вопросы чёткие и по делу. К сожалению во время работы возникли некоторые трудности, и часть тз выполнить не удалось, но Евгений, выполнил изменённое задание и вернул 50% предоплаты, в итоге все остались довольны. И по срокам не затянул, так что можно рекомендовать.
Ответный отзыв
stavexpert
Анжелика 
34 года
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
$90
10 баллов
11 лет назад
Дизайн сайта для интернет магазина
Opencart
Работа прошла хорошо, без накладок и проблем! Своевременная оплата! Рекомендую всем как ответственного заказчика!)
У меня не было тз и был миллион поправок, но спасибо Анжелике, всё выполнила хорошо и ровно в срок!
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