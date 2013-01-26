Суть баннера очевидна. + мотивация купить товар. Размер как в примере. Оплата 300 рублей только на яндекс деньги.
- $6Баннеры1 исполнительЗавершен10 лет назад
Начальный объём 1000 товаров. Категория мебель и товары для дома. Требуется написать красивый и продающий текст до 600 знаков Для них предоставляется фотография её надо прикрепить к товару на ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт10 лет назад
- $5
1. Найти товар на сайте по коду из прайс листа, закачать туда описание из интернета и фотографию. 2. Фото товара назвать по коду товара из прайс листа. 3. В прайс листе отметить ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется разработать дизайн сайта для интернет-магазина чая и кофе и прочие принадлежности. С чуть большим уклоном в чай. Сайт должен быть атмосферным и вызвать положительные эмоции у человека (вау вау какой ...Дизайн сайтов27 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется спарсить наименование и цену, у шести магазинов с я.маркета И предоставить скрипт этого парсера, для того что бы можно было иногда самому это делать. По сути надо 300-1000 ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется двух сторонняя синхронизация сайта на opencart с базой данных erp sape. Требуется передавать: товары, цены, остатки. Что бы после продажи, вычитались остатки из базы. Цена ...Системное программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется дизайн похожий на video-shoper ру Сайт будет работать на opencart Нужен дизайн всех страниц. Подробности по скайпу. Предлагайте бюджет и сроки. 50% предоплата, оплата только на ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
На яндекс маркете есть кнопка "быстрый заказ" выделена оранжевым (вот по этой ссылке можно найти примеры http://market.yandex.ru/offers.xml?modelid=4685935&hid=90595&hyperid=4685935&grhow=shop ) Вообще то нужен человек кто это уже делал, яндекс тем более дает инструкцию. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Хотелось бы узнать по срокам, деньгам и требованиям. Есть сайт apple4you.ру вот сколько может стоить его разработка с 0? Можно убрать некоторые элементы если они требуют много затрат. ...Интернет-магазины18 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется добавить на сайт кнопку "Быстрый заказ" Система управления сайтом: shopcms Суть простая, клиент нажимает кнопку "купить в 1 клик" заполняет 4 поля: 1 ФИО 2 телефон 3 адрес ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад