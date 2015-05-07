Баннер к 9 мая на сайт.

$6
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен7 заявок302 просмотра

Суть баннера очевидна. + мотивация купить товар.

Размер как в примере.

Оплата 300 рублей только на яндекс деньги.

10 лет назад
themagaz
37 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

MeriinKirill
Кирилл 
33 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 отзывов
10 лет назад
$6
4 дня
Быстро и просто, получил то что хотел, спасибо.
Хороший заказчик. По мелочам не придирается. Оплату произвел вовремя. Мои рекомендации

Заявки фрилансеров

MeriinKirill
Кирилл 
33 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 отзывов
10 лет назад

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