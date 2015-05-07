Требуется помощь дизайнера для отрисовки некоторых простых изображений. Нужно сделать логотип (просто текст-адрес сайта в котором одна буква будет другого цвета, 2-3 баннера в слайдер и на 9 картинках сделать надпись - категория товаров)
Баннер к 9 мая на сайт.
Суть баннера очевидна. + мотивация купить товар.
Размер как в примере.
Оплата 300 рублей только на яндекс деньги.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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