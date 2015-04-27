Нарезать баннер с логотипами 21 крупных компаний

Есть список из 21 крупных компаний (уровня LG - то есть узнаваемые бренды) - потенциальных клиентов. Надо найти у каждой сайт, на сайте взять логотип, разместить все эти 21 логотипа красиво на одной странице. Прислать PSD с результатом.

Фон PSD - белый или прозрачный. Соотношение сторон -1.71 (это ширина деленная на высоту - то есть горизонтальная ориентация).

Сделать PSD в большом разрешении (4тыс пикселов по ширине).

Оплатим ЯДом или вебмани.