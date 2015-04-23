Для сайта jliker.ru (сайт посвящен раскрутке групп,лайков и т.п. для ВК) необходимо придумать и нарисовать в левый верхний угол логотип, желательно объемный по примеру такого http://turboliker.ru/images/logo.png Кроме того, необходимо нарисовать рекламный анимированный ...
Банер для паблика
Необходимо нарисовать банер для паблика молодых мам. БАнер должен быть нарисован в мультяшной форме. присылайте свои работы. Кто не пришлет работы тем не ответим, тз по запросу.
Заявки фрилансеров
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