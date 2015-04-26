Необходимо по образцу создать макет баннера для свадебного пресс волла 2*3 м http://c2n.me/3gHYgjB.jpg Пример прилагается. Велосипед не нужно изобретать. От меня текст и цветовая гамма, от Вас превью, после этого оплата Яндекс, ...
Простые баннеры
Нужно срочно запилить пару простых баннерков.
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