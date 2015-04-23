Необходим макет баннера для пресс волла

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Закрыт8 заявок155 просмотров

Необходимо по образцу создать макет баннера для свадебного пресс волла 2*3 м

http://c2n.me/3gHYgjB.jpg

Пример прилагается. Велосипед не нужно изобретать. От меня текст и цветовая гамма, от Вас превью, после этого оплата Яндекс, Qiwi, Webmoney.

От Вас цена и сроки.

10 лет назад
vetmar74
Виталий 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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