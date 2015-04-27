Придумать и нарисовать логотип и баннер.

Для сайта jliker.ru (сайт посвящен раскрутке групп,лайков и т.п. для ВК) необходимо придумать и нарисовать в левый верхний угол логотип, желательно объемный по примеру такого http://turboliker.ru/images/logo.png

Кроме того, необходимо нарисовать рекламный анимированный баннер 468x60 не слишком "мудреный", но красивый. Фразы должны на баннере быть примерно такие на кадрах: JLiker.Ru, Новый,быстрый сервис накрутки ВКонтакте, лайки,группы,репосты. Ну, в общем, что-то в таком духе...

Если работа исполнителя понравится, то предложу дальнейшее сотрудничество.