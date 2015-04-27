Придумать и нарисовать логотип и баннер.

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен8 заявок220 просмотров

Для сайта jliker.ru (сайт посвящен раскрутке групп,лайков и т.п. для ВК) необходимо придумать и нарисовать в левый верхний угол логотип, желательно объемный по примеру такого http://turboliker.ru/images/logo.png

Кроме того, необходимо нарисовать рекламный анимированный баннер 468x60 не слишком "мудреный", но красивый. Фразы должны на баннере быть примерно такие на кадрах: JLiker.Ru, Новый,быстрый сервис накрутки ВКонтакте, лайки,группы,репосты. Ну, в общем, что-то в таком духе...

Если работа исполнителя понравится, то предложу дальнейшее сотрудничество.

10 лет назад
galstuk
47 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

somic
47 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$5
1 день
Очень порядочный человек! Выдал мне мой заказ логотипов даже без водяных знаков защиты. Исправлял каждую мою прихоть. Рекомендую как исполнителя. Все сделал качественно, я доволен.
Мне тоже приятно было работать с Николаем, не придирчив и толково всё объяснял, а самое главное не обманывает. Советую всем с ним работать!!!

Заявки фрилансеров

somic
47 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад

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